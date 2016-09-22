ФИФА сравнила азербайджанского спортсмена по футзалу с Доном Корлеоне

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Официальный сайт ФИФА подготовил статью об азербайджанском спортсмене по футзалу Виталии Борисове.

Как сообщает Report, в статье "Ведущая роль Борисова" 34-летнего спортсмена сравнили с созданным Аль Пачино образом - Майклом Корлеоне в любимом его фильме "Крестный отец".

Отмечается, что несмотря на то, что сборной Азербайджана не удалось стать дебютантом прошедшего в Колумбии чемпионата мира, она возвысилась до 1/8 финала. Это удалось в результате легкой победы над чемпионом Африки Марокко, поражения с незначительной разницей в счете на встрече с чемпионом Европы Испанией и ничьи с чемпионом Азии Ираном. По словам Борисова, принявшего за 7 дней участие в трех встречах, пока ему не представилась возможность посмотреть любимые фильмы: "Мы наблюдаем за игрой соперников только по телеканалам. Сюда также входит наш очередной соперник - Таиланд".

В.Борисов сказал, что не всегда бывает на игровой площадке. Недовольный частой заменой, спортсмен не желает находиться на скамье резервных игроков. Ему хочется побольше играть. По словам Борисова, хотя он и хочет помочь команде, присутствие на играх в качестве резервного игрока он также считает нормальным: "Это командный вид спорта, и нужно принять решение тренера".

Спортсмен, у которого растет трехлетняя дочь, сказал, что любит не только смотреть голливудские фильмы, но и путешествовать. Он напомнил, что 2008-2009 гг. был легионером в российском клубе "Дина" и стал единственным выступающим за рубежом азербайджанским спортсменом в данном виде спорта.

Сборную Азербайджана ждет матч 1/8 финала с прежним организатором ЧМ - Таиландом.

Он заявил, что таиландцы довольно сильны с технической точки зрения и поэтому на предстоящей встрече силы будут равны.

Отметим, что встреча 1/8 финала между Азербайджаном и Таиландом начнется сегодня ночью в 02:30 по бакинскому времени.