ФИА одобрила изменённый календарь Формулы-1 сезона-2016

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ ФИА одобрила изменённый ранее календарь Формулы-1 на следующий сезон.

Как передает Report, по сравнению с летней версией календаря были изменены даты восьми гонок, в том числе и открывающего сезон Гран-при Австралии.

Теперь первая гонка запланирована на 20 марта вместо 3 апреля.

Календарь Формулы-1 на сезон-2016:

20 марта. Австралия (Мельбурн)

3 апреля. Бахрейн (Бахрейн)

17 апреля. Китай (Шанхай)

1 мая. Россия (Сочи);

15 мая. Испания (Барселона)

29 мая. Монако (Монте Карло)

12 июня. Канада (Монреаль)

19 июня. Азербайджан (Баку)

3 июля. Австрия (Спилберг)

10 июля. Англия (Сильверстоун)

24 июля. Венгрия (Будапешт);

31 июля. Германия (Хоккенхайм)

28 августа. Бельгия (Спа-Франкоршам)

4 сентября. Италия (Монца)

18 сентября. Сингапур (Сингапур);

2 октября. Малайзия (Сепанге)

9 октября. Япония (Сузука)

23 октября. США (Остин)

6 ноября. Мексика (Мехико)

13 ноября. Бразилия (Сан-Паулу);

27 ноября. ОАЭ (Абу Даби).