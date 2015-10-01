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    ФИА одобрила изменённый календарь Формулы-1 сезона-2016

    Были изменены даты восьми гонок

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ ФИА одобрила изменённый ранее календарь Формулы-1 на следующий сезон.

    Как передает Report, по сравнению с летней версией календаря были изменены даты восьми гонок, в том числе и открывающего сезон Гран-при Австралии.

    Теперь первая гонка запланирована на 20 марта вместо 3 апреля.

    Календарь Формулы-1 на сезон-2016:

    20 марта. Австралия (Мельбурн)

    3 апреля. Бахрейн (Бахрейн)

    17 апреля. Китай (Шанхай)

    1 мая. Россия (Сочи);

    15 мая. Испания (Барселона)

    29 мая. Монако (Монте Карло)

    12 июня. Канада (Монреаль)

    19 июня. Азербайджан (Баку)

    3 июля. Австрия (Спилберг)

    10 июля. Англия (Сильверстоун)

    24 июля. Венгрия (Будапешт);

    31 июля. Германия (Хоккенхайм)

    28 августа. Бельгия (Спа-Франкоршам)

    4 сентября. Италия (Монца)

    18 сентября. Сингапур (Сингапур);

    2 октября. Малайзия (Сепанге)

    9 октября. Япония (Сузука)

    23 октября. США (Остин)

    6 ноября. Мексика (Мехико)

    13 ноября. Бразилия (Сан-Паулу);

    27 ноября. ОАЭ (Абу Даби).

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