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    Феттель выиграл Гран-при Великобритании

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу в гонке на Гран-при Великобритании.

    Как передает Report, второе место досталось пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, третьим финишировал Кими Райкконен.

    Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка

    1. Себастьян Феттель («Феррари») 1.27.29,784

    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,264

    3. Кими Райкконен («Феррари») +3,652

    4. Валттери Боттас («Мерседес») +8,883

    5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +9,500

    6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,220

    7. Эстебан Окон («Форс Индия») +29,930

    8. Фернандо Алонсо («Макларен») +31,115

    9. Кевин Магнуссен («Хаас») +33,188

    10. Пьер Гасли («Торо Россо») +34,129

    11. Серхио Перес («Форс Индия»)

    12. Стоффель Вандорн («Макларен»)

    13. Лэнс Стролл («Уильямс»)

    14. Сергей Сироткин («Уильямс»)

    Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал

    Карлос Сайнс («Рено») — не финишировал

    Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал

    Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал

    Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал

    Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал.

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