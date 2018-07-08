Феттель выиграл Гран-при Великобритании

8 июля, 2018 19:17

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу в гонке на Гран-при Великобритании. Как передает Report, второе место досталось пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, третьим финишировал Кими Райкконен. Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка 1. Себастьян Феттель («Феррари») 1.27.29,784 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,264 3. Кими Райкконен («Феррари») +3,652 4. Валттери Боттас («Мерседес») +8,883 5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +9,500 6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,220 7. Эстебан Окон («Форс Индия») +29,930 8. Фернандо Алонсо («Макларен») +31,115 9. Кевин Магнуссен («Хаас») +33,188 10. Пьер Гасли («Торо Россо») +34,129 11. Серхио Перес («Форс Индия») 12. Стоффель Вандорн («Макларен») 13. Лэнс Стролл («Уильямс») 14. Сергей Сироткин («Уильямс») Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал Карлос Сайнс («Рено») — не финишировал Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал.