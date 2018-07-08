Феттель выиграл Гран-при Великобритании

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу в гонке на Гран-при Великобритании.
Как передает Report, второе место досталось пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, третьим финишировал Кими Райкконен.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка
1. Себастьян Феттель («Феррари») 1.27.29,784
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,264
3. Кими Райкконен («Феррари») +3,652
4. Валттери Боттас («Мерседес») +8,883
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +9,500
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,220
7. Эстебан Окон («Форс Индия») +29,930
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +31,115
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +33,188
10. Пьер Гасли («Торо Россо») +34,129
11. Серхио Перес («Форс Индия»)
12. Стоффель Вандорн («Макларен»)
13. Лэнс Стролл («Уильямс»)
14. Сергей Сироткин («Уильямс»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
Карлос Сайнс («Рено») — не финишировал
Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал
Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал
Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал
Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал.
News DepartmentАвтор новости
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