Гонщик Формулы-1: В Баку была создана просто невероятная трасса

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Баку была создана невероятная трасса, где было несколько скоростных поворотов.

Как сообщает Report со ссылкой на итальянское издание MotoriOnline, об этом заявил немецкий гонщик от Red Bull Racing Себастьян Феттель.

"Спасибо всем, это первый раз, когда гонка проводится здесь, в Азербайджане, мы не знали, чего ожидать, но это был удивительный уик-энд, красивая трасса", - заявил С.Феттель по окончании гонок.

По его словам, его команда проделала большую работу. "Мы сделали то, что могли, я горжусь командой...", - подчеркнул немецкий гонщик.

С.Феттель отметил, что трасса ему понравилась, "потому что в некоторых местах вы должны были атаковать и быть очень агрессивным, и где очень легко можно было сделать ошибки".

"Невероятная трасса, несколько скоростных поворотов!", - сказал гонщик.

Он также указал, что во время гонок не было аварий, что связано с уровнем профессионального вождения гонщиков.