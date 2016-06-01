Фернандо Алонсо: На трассе в Баку есть возможности, которых нет на других городских треках

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Я думаю, что зрителям понравится гонка, где машины будут разгоняться до более 300 км/ч на самой быстрой трассе в мире. Это самая быстрая городская трасса и это будет незабываемым шоу".

Как сообщает Report со ссылкой на eturbonews, об этом заявил двукратный чемпион мира Формулы-1, посол Гран-при Европы в Баку Фернандо Алонсо.

Испанский гонщик отметил, что трасса в Баку не похожа на другие: "Здесь есть возможности для обгона, других различных действий, а также возможности для разгона до 340 км/ч. Другие городские треки не имеют этих возможностей. Они в основном узкие, не дают возможности для обгона".

Отметим, что Гран-при Европы в Баку пройдет 17-19 июня.