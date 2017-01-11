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    "Фенербахче" разгромил "Азеррейл" в Лиге чемпионов

    Азеррейл потерпел первое поражение

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Турецкий «Фенербахче» на своей площадке в трёх партиях разгромил азербайджанский «Азеррейл» в матче второго тура группового этапа женской Лиги чемпионов.

    Как передает Report, ни в одной из партий гости не сумели набрать даже 20 очков.

    Лучшей на площадке была корейская доигровщица «Фенербахче» Ким Ён-Кун, принесшая турецкой команде 22 очка.

    Для «Фенербахче» это вторая победа в группе С, «Азеррейл» потерпел первое поражение.

    Лига чемпионов. Женщины. Группа С. Второй тур

    «Фенербахче» (Турция) – «Азеррейл» (Азербайджан) — 3:0 (25:12, 25:19, 25:9).

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