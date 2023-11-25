Федерация волейбола распространила заявление о командах, испытывавших финансовые трудности

Федерация волейбола Азербайджана распространила заявление о финансовых трудностях, с которыми сталкиваются команды "Хары Бюльбюль Шуша" и "Хары Бюльбюль Лачын".

Федерация волейбола Азербайджана распространила заявление о финансовых трудностях, с которыми сталкиваются команды "Хары Бюльбюль Шуша" и "Хары Бюльбюль Лачын".

Как сообщает Report, заявление опубликовано на официальной странице федерации в Facebook.

В публикации говорится, что ведомство мобилизует все возможности для поддержки команд в сложившейся ситуации.

"Как известно, мужские волейбольные команды "Хары Бюльбюль Шуша" и "Хары Бюльбюль Лачын" выступают в чемпионате Азербайджана, а "Хары Бюльбюль Шуша" – также в Кубке Челлендж. В начале сезона были сформированы составы клубов из местный и зарубежных волейболистов, достигнута договоренность со спонсорами об оплате всех расходов", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что ООО "Волейбольный клуб Хары Бюльбюль" взяло на себя обязательство перед Федерацией волейбола Азербайджана в своем обращении от 5 июня 2023 года, и даже предоставило соответствующее гарантийное письмо. В то же время клуб подтвердил свое участие в Кубке Челлендж, подав документы в Европейскую конфедерацию волейбола, отметили в федерации.

"Затем в федерацию поступила информация о том, что клуб столкнулся с финансовыми трудностями. Была организована встреча с представителями клуба по данному вопросу. Представителям клуба сообщили, что федерация окажет финансовую поддержку на один месяц после того, как клуб представит необходимые документы", - говорится в заявлении.

В федерации подчеркнули, что клуб представил необходимые документы, и федерация в кратчайшие сроки выплатила игрокам команд "Хары Бюльбюль Шуша" и "Хары Бюльбюль Лачын" месячную зарплату.