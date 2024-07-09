Федерация регби Азербайджана запустила новый проект по тэг-регби для детей

Федерация регби Азербайджана запустила новый проект по популяризации тэг-регби среди детей и подростков.

Федерация регби Азербайджана запустила новый проект по популяризации тэг-регби среди детей и подростков.

Как сообщает Report со ссылкой на федерацию, в рамках проекта запущен новый вебсайт , где дети могут ознакомиться с правилами, а также подать заявки на участие в турнирах.

Желающие принять участие в турнирах должны сформировать школьную или дворовую команду, отправив заявку посредством веб-сайта.

Тэг-регби это вариация классического регби, которая полностью исключает физический контакт между игроками, что делает игру абсолютно безопасной для детей и подростков.

Данный вид спорта развивает в детях и подростках скорость, ловкость, умение принимать решения в стрессовой ситуации и навык командной работы.

Цель проекта – популяризация этого олимпийского вида спорта в Азербайджане. Участие в проекте бесплатное.