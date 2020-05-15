Федерация баскетбола Азербайджана о задержанном в Ирландии спортсмене

Федерация баскетбола Азербайджана (ФБА) прокомментировала задержание Николае Кожухари, выступавшего в клубе "Полководец".

Исполнительный директор ФБА Вюгар Азимов сообщил, что молдавский игрок выступал в Суперлиге Азербайджана всего два месяца. Азимов сказал, что 28-летний спортсмен не оправдал ожиданий, в связи с чем с ним прервано сотрудничество: "Кожухари выступал в "Полководце" с начала чемпионата с октября до конца декабря. Однако он не оправдал надежд и был отстранен от команды".

Представитель Федерации сказал, что задержание Кожухари из-за сбыта наркотических растений стало для них неожиданностью.

Отметим, что Николае Кожухари был арестован в ирландском городе Оффали по обвинению в культивации и продаже наркотического средства – каннабис.