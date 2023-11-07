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Федерации волейбола Азербайджана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

Федерации волейбола Азербайджана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве Между федерациями волейбола Азербайджана и Турции подписан меморандум о сотрудничестве.
Командные
7 ноября 2023 г. 19:56
Федерации волейбола Азербайджана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

Между федерациями волейбола Азербайджана и Турции подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, меморандум подписан по итогам встречи руководства и представителей Федерации волейбола Азербайджана с президентом Европейской конфедерации волейбола Александром Боричичем, вице-президентом Ренато Ареной, президентом федерации волейбола Турции Акифом Устюндагом и президентом Болгарской федерации волейбола Любомиром Ганевым.

На мероприятии сотрудники азербайджанской федерации выступили с видеопрезентациями.

По итогам встречи между федерациями волейбола Азербайджана и Турции был подписан меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президенты федераций Шахин Багиров и Акиф Устюндаг.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə Voleybol Federasiyaları arasında Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb

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