Федерации волейбола Азербайджана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

Между федерациями волейбола Азербайджана и Турции подписан меморандум о сотрудничестве.

Между федерациями волейбола Азербайджана и Турции подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, меморандум подписан по итогам встречи руководства и представителей Федерации волейбола Азербайджана с президентом Европейской конфедерации волейбола Александром Боричичем, вице-президентом Ренато Ареной, президентом федерации волейбола Турции Акифом Устюндагом и президентом Болгарской федерации волейбола Любомиром Ганевым.

На мероприятии сотрудники азербайджанской федерации выступили с видеопрезентациями.

По итогам встречи между федерациями волейбола Азербайджана и Турции был подписан меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президенты федераций Шахин Багиров и Акиф Устюндаг.