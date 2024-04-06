Федерации гольфа Азербайджана и Грузии начали сотрудничество

Между федерациями гольфа Азербайджана и Грузии подписан Меморандум о взаимопонимании.

Между федерациями гольфа Азербайджана и Грузии подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили Report в федерации, документ подписали президент Федерации гольфа Азербайджана Рауф Халилов и его грузинский коллега Заза Микадзе.

Основной целью данного соглашения является углубление связей между двумя структурами путем обмена опытом и знаниями в соответствующих областях.

Рауф Халилов рассказал о перспективах сотрудничества и отметил важное значение меморандума в продвижении и развитии игры в гольф.

На церемонии также присутствовали вице-президенты обеих федераций Анар Азимов и Андро Шилакадзе и генсекретари Лейла Аббасова и Миша Дзадзамия.