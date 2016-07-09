​Фарид Мансуров стал звездным послом Бакинской шахматной олимпиады

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Стало известно имя очередного звездного посла Бакинской шахматной олимпиады.

Как сообщили Report в Операционном комитете Бакинской шахматной олимпиады, им стал олимпийский чемпион по вольной борьбе и двукратный чемпион мира Фарид Мансуров.

Специальный сертификат спортсмену вручил исполнительный директор Операционного комитета Мурад Искендерли.

В интервью пресс-службе турнира Ф.Мансуров сказал, что осознает ответственность звездного посла и заявил, что это достойное дело: "Я благодарен Операционному комитету Бакинской шахматной олимпиады за оказанное внимание. Участие на олимпиаде около 3 000 спортсменов говорит о том, что мероприятие пройдет в условиях сильной конкуренции. Постараюсь принять активное участие в продвижении соревнований. Верю, что Шахматная олимпиада будет организована на высоком уровне. В то же время желаю успехов азербайджанским шахматистам. Мы верим в них. Уверен, наша команда выступит достойно".

Напомним, что проводимая впервые в нашей стране Бакинская шахматная олимпиада состоится 1-14 сентября в Crystal Hall. В дни олимпиады в столице также состоится очередное заседание конгресса FIDE.