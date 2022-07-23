Фарид Халилов оценил шансы национальных команд на Исламиаде

"Женская команда отправится в Конью 5 августа, а мужская - через 3 дня".

"Женская команда отправится в Конью 5 августа, а мужская - через 3 дня".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь федерации волейбола Азербайджана (AVF) Фарид Халилов, комментируя подготовку мужских и женских национальных команд к квалификационному этапу чемпионата Европы и V играм Исламской Солидарности.

Напомнив, что 29 июля во Дворце водных видов спорта состоится первенство страны по пляжному волейболу, официальный представитель Федерации сказал, что ждет успеха от мужской команды "Муров" и женской "Азеррейл", которые в новом сезоне будут представлять Азербайджан в Кубке Вызова: "Мы находимся в тесном контакте с обоими клубами. Уже ведутся переговоры с определенными игроками. Верим, что и там мы добьемся высоких результатов".