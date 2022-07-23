О нас

Фарид Халилов оценил шансы национальных команд на Исламиаде

Фарид Халилов оценил шансы национальных команд на Исламиаде "Женская команда отправится в Конью 5 августа, а мужская - через 3 дня".
Командные
23 июля 2022 г. 15:01
Фарид Халилов оценил шансы национальных команд на Исламиаде

"Женская команда отправится в Конью 5 августа, а мужская - через 3 дня".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь федерации волейбола Азербайджана (AVF) Фарид Халилов, комментируя подготовку мужских и женских национальных команд к квалификационному этапу чемпионата Европы и V играм Исламской Солидарности.

Напомнив, что 29 июля во Дворце водных видов спорта состоится первенство страны по пляжному волейболу, официальный представитель Федерации сказал, что ждет успеха от мужской команды "Муров" и женской "Азеррейл", которые в новом сезоне будут представлять Азербайджан в Кубке Вызова: "Мы находимся в тесном контакте с обоими клубами. Уже ведутся переговоры с определенными игроками. Верим, что и там мы добьемся высоких результатов".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fərid Xəlilov milli komandaların İslamiadadakı şanslarını dəyərləndirib

Экслюзивные новости

Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi