Огонь Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро зажгут 21 апреля

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Факел с огнем летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро будет зажжен в Греции в Древней Олимпии 21 апреля 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе 128-й сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре рассказал директор по коммуникациям "Рио-2016" Марио Андрада.

Олимпийский огонь прибудет в Бразилию 3 мая. В течение последующих ста дней факел побывает в 83 городах. Участие в эстафете огня примут 12 тыс. факелоносцев.

В рамках эстафеты состоится автопробег, который охватит 500 населенных пунктов страны. Таким образом организаторы рассчитывают показать олимпийский огонь 90 процентам населения страны. В общей сложности символ Игр преодолеет 20 тысяч км по земле и около 16 тыс. км по воздуху.

Олимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 5 по 21 августа 2016 года.