Фаик Гараев: В течение 2-3 дней станет известно имя нового главного тренера сборной Азербайджана

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "В течение 2-3 дней станет известно имя нового главного тренера сборной Азербайджана по волейболу среди женщин".
Как сообщает Report, об этом, оценивая группу, в которую попала сборная Азербайджана, заявил вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Фаик Гараев.
"Мы неоднократно играли с этими командами. Все они сильны. Первая наша цель заключается в выходе из группы, а потом - очередные этапы. В течение ближайших 2-3 дней мы обнародуем подготовительный процесс нашей команды. Я не руководил командой уже 2 года. Лишь на последних играх я был вместе с командой. Неважно, кто руководит сборной. В команду нужно пригласить всех сильных волейболисток и мы должны выполнить свою работу на должном уровне. Для нас будет вдвойне сложно. Все ждут от нас отличных игр. Сделаем все возможное, чтобы наши волейболистки показали на Чемпионате Европы хорошие результаты".
Sport DepartmentАвтор новости
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