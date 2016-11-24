Фаик Гараев: В течение 2-3 дней станет известно имя нового главного тренера сборной Азербайджана

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "В течение 2-3 дней станет известно имя нового главного тренера сборной Азербайджана по волейболу среди женщин".

Как сообщает Report, об этом, оценивая группу, в которую попала сборная Азербайджана, заявил вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Фаик Гараев.

"Мы неоднократно играли с этими командами. Все они сильны. Первая наша цель заключается в выходе из группы, а потом - очередные этапы. В течение ближайших 2-3 дней мы обнародуем подготовительный процесс нашей команды. Я не руководил командой уже 2 года. Лишь на последних играх я был вместе с командой. Неважно, кто руководит сборной. В команду нужно пригласить всех сильных волейболисток и мы должны выполнить свою работу на должном уровне. Для нас будет вдвойне сложно. Все ждут от нас отличных игр. Сделаем все возможное, чтобы наши волейболистки показали на Чемпионате Европы хорошие результаты".