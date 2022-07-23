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Фаик Гараев: Мы сделаем все возможное, чтобы хорошо выступить

Фаик Гараев: Мы сделаем все возможное, чтобы хорошо выступить "При поддержке Министерства молодежи и спорта и руководства федерации был организован учебно-тренировочный сбор. Женская сборная находится в Словении. А мужская сборная готовится в Баку".
Командные
23 июля 2022 г. 11:39
Фаик Гараев: Мы сделаем все возможное, чтобы хорошо выступить

"При поддержке Министерства молодежи и спорта и руководства федерации был организован учебно-тренировочный сбор. Женская сборная находится в Словении. А мужская сборная готовится в Баку".

Об этом сообщил Report первый вице-президент федерации волейбола Азербайджана Фаиг Гараев, комментируя подготовку национальных команд к квалификационному этапу чемпионата Европы и V играм Исламской Солидарности.

63-летний специалист отметил, что мужская и женская сборные могут побороться за медали, если им удастся выйти из группы на Исламиаде: "И Турция, и Дания - сильные команды. Тем не менее, мы не унываем. Это спорт. Мы сделаем все возможное, чтобы хорошо выступить. Женская сборная будет бороться в одной группе с Грузией, Австрией и Словенией. Я не хочу давать прогнозы. Но шансы у нас есть".

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Версия на азербайджанском языке Faiq Qarayev: "Klublar olmasa, inkişaf çox çətindir"

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