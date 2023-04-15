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Европейская федерация тяжелой атлетики осудила сожжение азербайджанского флага в Ереване

Европейская федерация тяжелой атлетики осудила сожжение азербайджанского флага в Ереване Европейская федерация тяжелой атлетики решительно осудила сожжение азербайджанского флага в Ереване.
Командные
15 апреля 2023 г. 18:40
Европейская федерация тяжелой атлетики осудила сожжение азербайджанского флага в Ереване

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) решительно осуждает инцидент, произошедший во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля 2023 года, в ходе которого человек поджег флаг Азербайджана.

Как сообщает Report, в заявлении Федерации говорится:

"Европейская федерация тяжелой атлетики решительно осуждает инцидент с сожжением флага Азербайджана, произошедшего во время церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля 2023 года. EWF считает этот крайне серьезный и вызывающий сожаление жест посягательством на целостность спортивных ценностей и на универсальные принципы "Fair Play". EWF немедленно отреагировал на этот инцидент, выразив решительную позицию Оргкомитету, и потребовала дополнительных гарантий для безопасности всех участников этого соревнования. EWF постоянно находилась рядом с делегацией Азербайджана, выражая свою полную солидарность и поддержку спортсменам, тренерам и официальным лицам".

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Версия на азербайджанском языке Avropa Ağır Atletika Federasiyası İrəvanda Azərbaycan Bayrağının yandırılmasını pisləyib

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