ЕВРО-2023: Сегодня волейболистки сборной Азербайджана примут Австрию

Сегодня женская сборная Азербайджана по волейболу проведет очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года.

Сегодня женская сборная Азербайджана по волейболу проведет очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года.

Как сообщает Report, поединок в группе D с Австрией состоится в Баку и начнется в 18:00.

Главными судьями будут Мерьем Текол Пеленк из Турции и Деян Рогич из Сербии.

ЕВРО-2023, отборочный этап

Группа D (женщины)

28 августа

18:00. Азербайджан - Австрия

Судьи: Мерьем Текол Пеленк (Турция), Деян Рогич (Сербия)

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

После первых двух туров у Азербайджана 6 очков. В обеих встречах с Грузией наши девушки победили с одинаковым счетом - 3:0.