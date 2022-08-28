ЕВРО-2023: Сегодня волейболистки сборной Азербайджана примут Австрию

Сегодня женская сборная Азербайджана по волейболу проведет очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года.
Как сообщает Report, поединок в группе D с Австрией состоится в Баку и начнется в 18:00.
Главными судьями будут Мерьем Текол Пеленк из Турции и Деян Рогич из Сербии.
ЕВРО-2023, отборочный этап
Группа D (женщины)
28 августа
18:00. Азербайджан - Австрия
Судьи: Мерьем Текол Пеленк (Турция), Деян Рогич (Сербия)
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.
После первых двух туров у Азербайджана 6 очков. В обеих встречах с Грузией наши девушки победили с одинаковым счетом - 3:0.