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European Gymnastics: Завершаем Баку-2023 золотой медалью, завоеванной Азербайджаном на своей арене

European Gymnastics: Завершаем Баку-2023 золотой медалью, завоеванной Азербайджаном на своей арене "Мы завершаем Баку-2023 золотой медалью, завоеванной Азербайджаном на своей арене!".
Командные
21 мая 2023 г. 19:37
European Gymnastics: Завершаем Баку-2023 золотой медалью, завоеванной Азербайджаном на своей арене

"Мы завершаем Баку-2023 золотой медалью, завоеванной Азербайджаном на своей арене!".

Как сообщает Report, об этом сообщается в Twitter-аккаунте European Gymnastics в связи с прошедшим в Баку 39-м чемпионатом Европы по художественной гимнастике.

Отметим, что Азербайджан в групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами завоевал золотые медали с результатом 32.250 балла.

В состав команды Азербайджана в групповых упражнениях вошли - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Gimnastikası: “Bakı-2023-ü Azərbaycanın öz arenasında qazandığı qızıl medalla başa vururuq”

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