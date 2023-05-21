European Gymnastics: Завершаем Баку-2023 золотой медалью, завоеванной Азербайджаном на своей арене

"Мы завершаем Баку-2023 золотой медалью, завоеванной Азербайджаном на своей арене!".

"Мы завершаем Баку-2023 золотой медалью, завоеванной Азербайджаном на своей арене!".

Как сообщает Report, об этом сообщается в Twitter-аккаунте European Gymnastics в связи с прошедшим в Баку 39-м чемпионатом Европы по художественной гимнастике.

Отметим, что Азербайджан в групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами завоевал золотые медали с результатом 32.250 балла.

В состав команды Азербайджана в групповых упражнениях вошли - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.