Наверх

Этап "Формулы-1" в Бразилии планируется провести со зрителями

​Этап "Формулы-1" в Бразилии планируется провести со зрителями

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Бразилии планируется провести со зрителями на трибунах, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил промоутер Гран-при Тамас Рохони, комментарий которого приводит Forbes.

"Подготовка к Гран-при Бразилии идет по графику, и мы уверены, что на этой трассе пройдет еще одна захватывающая гонка. Мероприятие будет проходить в соответствии с существующим контрактом без каких-либо затруднений. Мы ожидаем, что Международная автомобильная федерация подтвердит дату в ноябре, чтобы выставить билеты на продажу", - сказал Рохони.

Отметим, что ранее было отменено четыре гран-при: в Нидерландах, Австралии, Монако и Франции, также на неопределенный срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25-27 сентября.

Напомним, что в субботу Миндзрав Австрии одобрил проведение двух этапов без зрителей в Шпильберге 5 и 12 июля.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!