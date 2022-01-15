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Еще две страны присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады

Еще две страны присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады Еще две страны присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине.
Командные
15 января 2022 г. 04:46
Еще две страны присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады

Еще две страны присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Дания не будет посылать дипломатов на Игры. Министр иностранных дел Йеппе Кофод заявил об обеспокоенности ситуацией с правами человека в Китае.

Также дипломатический бойкот объявили Нидерланды. "Из-за мер по борьбе с коронавирусом в Китае будут только ограниченные возможности для двусторонних контактов с принимающей страной, где можно было бы предметно обсудить серьезную озабоченность Нидерландов ситуацией с правами человека", - заявил представитель министерства иностранных дел.

Первыми дипломатический бойкот Играм в Пекине объявили США. После к бойкоты присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Япония.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Версия на азербайджанском языке Daha iki ölkə Pekin Olimpiadasının diplomatik boykotuna qoşulub

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