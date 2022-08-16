Эльдениз Азизли: Надеюсь, что Азербайджан сможет войти в тройку лучших на Исламиаде

"Соревнования продолжаются, надеюсь, сборная Азербайджана сможет войти в тройку лучших на Исламиаде".

"Соревнования продолжаются, надеюсь, что сборная Азербайджана сможет войти в тройку лучших на Исламиаде".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли, завоевавший золотую медаль на V Исламских играх солидарности.

"Игры исламской солидарности были важны и ответственны не только для борцов, но и для всех спортсменов. Нашей целью было стать чемпионом. К счастью, я и мои товарищи по команде выиграли чемпионат, и в итоге национальная сборная по борьбе стала лучшей командой Игр исламской солидарности", - сказал Э.Азизли.

"Благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева за внимание и заботу, проявленные к спортивной сфере нашей страны. Как всегда, и в этот раз глава государства был со спортсменами. При этом с нами были министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и его заместитель Марьяна Васильева. Выражаю благодарность всем", - подчеркнул чемпион Исламиады.