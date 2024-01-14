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EEVZA: Мужская сборная Азербайджана U-20 проиграла и в третьей игре

EEVZA: Мужская сборная Азербайджана U-20 проиграла и в третьей игре Сборная Азербайджана по волейболу (U-20) провела очередную игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA), который проходит в Польше.
Командные
14 января 2024 г. 01:24
EEVZA: Мужская сборная Азербайджана U-20 проиграла и в третьей игре

Сборная Азербайджана по волейболу (U-20) провела очередную игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA), который проходит в Польше.

Как сообщает Report, команда под руководством Сабухи Алиев уступила сборной Латвии со счетом 0:3 (21:25, 14:25, 12:25).

Ранее наши волейболисты проиграли в трех сетах Украине и Эстонии.

Турнир, который продлится до 14 января, носит квалификационный характер на ЕВРО-2024. Согласно регламенту, команда-чемпион получит право участвовать в финальной стадии континентального первенства.

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Версия на азербайджанском языке EEVZA: Azərbaycanın U-20 millisi üçüncü oyunda məğlub olub

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