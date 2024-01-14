EEVZA: Мужская сборная Азербайджана проиграла в последнем матче

Мужская сборная Азербайджана по волейболу U-20 провела последний матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEVZA) в Польше.

Мужская сборная Азербайджана по волейболу U-20 провела последний матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEVZA) в Польше.

Как сообщает Report, подопечные Сабухи Алиева встретились со сверстниками из принимающей страны.

Матч завершился победой Польши со счетом 3:0. Ранее команда проиграла с аналогичным счетом Украине, Эстонии и Латвии.

Отметим, что турнир носил квалификационный характер на ЕВРО-2024. Согласно регламенту, команда-чемпион получит право участвовать в финальной стадии континентального первенства.