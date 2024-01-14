О нас

EEVZA: Мужская сборная Азербайджана проиграла в последнем матче

EEVZA: Мужская сборная Азербайджана проиграла в последнем матче Мужская сборная Азербайджана по волейболу U-20 провела последний матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEVZA) в Польше.
Командные
14 января 2024 г. 23:29
EEVZA: Мужская сборная Азербайджана проиграла в последнем матче

Мужская сборная Азербайджана по волейболу U-20 провела последний матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEVZA) в Польше.

Как сообщает Report, подопечные Сабухи Алиева встретились со сверстниками из принимающей страны.

Матч завершился победой Польши со счетом 3:0. Ранее команда проиграла с аналогичным счетом Украине, Эстонии и Латвии.

Отметим, что турнир носил квалификационный характер на ЕВРО-2024. Согласно регламенту, команда-чемпион получит право участвовать в финальной стадии континентального первенства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке EEVZA: Azərbaycan millisi son oyunda uduzub

Другие новости из категории

Сабах сохранил лидерство в турнирной таблице благодаря выездной победе
Фото"Сабах" сохранил лидерство в турнирной таблице благодаря выездной победе
14 января 2024 г. 21:08
Мужская сборная Азербайджана U-20 выйдет на последнюю игру в рамках EEVZA
Мужская сборная Азербайджана U-20 выйдет на последнюю игру в рамках EEVZA
14 января 2024 г. 09:51
Zagreb Open: В последний день на ковер выйдут шесть азербайджанских борцов
Zagreb Open: В последний день на ковер выйдут шесть азербайджанских борцов
14 января 2024 г. 09:00
EEVZA: Мужская сборная Азербайджана U-20 проиграла и в третьей игре
EEVZA: Мужская сборная Азербайджана U-20 проиграла и в третьей игре
14 января 2024 г. 01:24
Баскетбольная лига: Сархадчи на выезде одолел джалилабадский клуб
Баскетбольная лига: "Сархадчи" на выезде одолел джалилабадский клуб
13 января 2024 г. 16:37
EEVZA: Сборная Азербайджана по волейболу U-20 проведет свой третий матч
EEVZA: Сборная Азербайджана по волейболу U-20 проведет свой третий матч
13 января 2024 г. 10:33
EEVZA: Мужская сборная Азербайджана U-20 проиграла и во второй игре
EEVZA: Мужская сборная Азербайджана U-20 проиграла и во второй игре
12 января 2024 г. 21:47
Азербайджанские волейболисты стартовали в чемпионате EEVZA
Азербайджанские волейболисты стартовали в чемпионате EEVZA
12 января 2024 г. 01:14
Первые в этом году матчи женского чемпионата Азербайджана по волейболу стартуют 9 января
Первые в этом году матчи женского чемпионата Азербайджана по волейболу стартуют 9 января
7 января 2024 г. 12:21
EEVZA: Сборная Азербайджана сегодня проведет свой последний матч
EEVZA: Сборная Азербайджана сегодня проведет свой последний матч
7 января 2024 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi