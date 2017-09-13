Джавид Гурбанов: Это большой успех для Азербайджана проводить чемпионат Европы

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Джавид Гурбанов встретился с женской национальной командой. Как сообщает Report, глава ФВА сначала поинтересовался нынешним состоянием команды, вернувшейся с учебно-тренировочных сборов.

Он отметил, что правительство Азербайджана постарается организовать на самом высоком уровне чемпионат Европы по волейболу среди женских команд, который стартует 22 сентября. Гурбанов также выразил уверенность в том, что команда попадет в число призеров.

По словам президента федерации, сборной, главным тренером которой является Фаик Гараев, по силам попасть в число призеров: "Это первая наша встреча с вами после возвращения с учебно-тренировочных сборов в Словении. Я верю в команду, она сильная. Это большой успех для Азербайджана проводить чемпионат Европы. Мы постараемся организовать соревнование на высоком уровне. Но основная нагрузка на ваших плечах. Надо постараться добиться результата. Нашей сборной по силам попасть в число призёров. В связи с тем, что в команде имеется такой крупный специалист, как Фаик Гараев, я верю, что вам удастся это сделать".

Вице-президент ФВА, в то же время главный тренер сборной Фаик Гараев рассказал о нынешнем состоянии команды. Он отметил, что проведение подготовительных и контрольных матчей в Мариборе имело очень большую пользу для сборной: "Долгое время мы проходили учебно-тренировочные сборы в Словении. В нашей команде были травмированные игроки. Для того, чтобы они пришли в форму мы составили особую программу. Для нас это большая ответственность, что Азербайджан принимает чемпионат Европы. Мы постараемся добиться хорошего результата. Впереди нашу команду ждут контрольные матчи. Я сделаю все возможное для того, чтобы команда добилась хорошего результата".

Отметим, что Евро-2017 будет организовано в Азербайджане и Грузии. Азербайджанская национальная сборная в Группе А встретится с командами из Венгрии, Германии и Польши.