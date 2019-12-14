Джавид Гурбанов: Если любишь свою страну, то обязан знать и его гимн - ИНТЕРВЬЮ

Президент Федерации волейбола Азербайджана Джавид Гурбанов после открытия чемпионата страны, провел брифинг для журналистов, в котором также ответил и на вопросы Report…

- Стартовал новый сезон. Что ожидаете от нынешнего чемпионата и от команд, которые принимают в нем участие?

- В командах предпочтения отдается молодежи. В настоящее время за рубежом выступают 12 наших игроков, которые уже сказали свое слово в мировом волейболе. Среди них, Полина Рагимова, Елизавета Самедова и другие. Если прежде были в основном женские команды, то сейчас появились и мужские. Хочу выразить благодарность Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Госпогранслужбе Азербайджана, руководству Азербайджанского Государственного Экономического Университета, да и каждому, кто нам помогал в этом деле. Я бы хотел, чтобы молодежь, особенно среди мужских команд, больше времени уделяло внимание волейболу.

Средняя зарплата девушек приблизительно около 2000 манат. Что может быть прекраснее волейбола? Это и зарплата, и здоровье, и шанс увидеть мир. Поэтому я обращаюсь ко всем родителям, всем, кто живет в различных районах и регионах страны: дайте возможность девушкам развиваться, играть в волейбол. Им это только пойдет на пользу.

Глава государства и первый вице-президент Азербайджана оказывают всякую заботу и внимание. Все это дает нам возможность с перспективой смотреть на молодежь, которая в недалеком будущем будет выступать на ЕВРО, завоевывать олимпийские лицензии.

- Как вы оцениваете шансы сборной Азербайджана на лицензионном турнире?

- В начале разговора я не зря отметил молодежь. Сейчас мы стараемся, чтобы они адаптировались к игре, набрались опытом.

- Матчи пройдут в нескольких спортивных залах…

- Мы постараемся провести встречи чемпионата и за пределами столицы. Например, в Гяндже. Хотим провести ряд игр в Газахе, Загаталах. При поддержке Главы государства, в регионах были построены Олимпийские спортивные комплексы, где созданы все условия для проведения встреч. Будем стараться организовывать здесь соревнование для популяризации данного вида спорта.

- Для каждого волейболиста важно знать гимн своей Родины. Начало матчей чемпионата начнутся с гимна Азербайджана или Федерации волейбола?

- Родина – это все. Если нет ее, то нет ничего. Одним из атрибутов государства являются его флаг и гимн. Если любишь свою страну, то должен знать и его гимн.