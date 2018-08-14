Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо завершит выступления в "Формуле-1"

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" 37-летний испанец Фернандо Алонсо не будет выступать в "королевских гонках" в следующем сезоне.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, испанец не сообщил в каких соревнованиях будет выступать, однако до этого он несколько раз выступал в сериях "Индикар" и "Ле Ман".

Отметим, что Ф.Алонсо 32 раза побеждал на Гран-При и 97 раз находился на подиуме. В 2005 и 2006 годах он становился чемпионом мира вместе с командой "Benneton-Renault".