Двукратная олимпийская чемпионка упала в обморок во время интервью - ВИДЕО

Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвальо упала в обморок во время интервью в матче Суперлиги Бразилии.

Как сообщает Report, 36-летняя спортсменка неожиданно упала в обморок во время интервью с журналистами в ходе встречи между командами SESI San-Paolo и EMS Taubate. Ее удержали оператор и корреспондент. К месту происшествия незамедлительно прибыл врач хозяев поля. Врач сообщил, что волейболистка упала в обморок из-за резкого спада кровяного давления в результате сильной жары в зале.

Отметим, что, Жаклин Карвальо дважды становилась олимпийской чемпионкой в составе сборной Бразилии – в 2008 году на Пекинских и в 2012 году на Лондонских летних олимпийских играх. В ее активе имеются две серебряные медали чемпионатов мира.