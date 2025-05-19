Добившаяся высоких результатов на чемпионате мира сборная Азербайджана по кунг-фу вернулась на родину

Члены сборной Азербайджана по кунг-фу, добившиеся высоких результатов на чемпионате мира в итальянском городе Перуджа, вернулись на родину.

Члены сборной Азербайджана по кунг-фу, добившиеся высоких результатов на чемпионате мира в итальянском городе Перуджа, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили представители СМИ, болельщики и близкие спортсменов.

Наши спортсмены, выступившие в категории Light sanda, завершили соревнования, завоевав в целом 7 медалей – 5 золотых и 2 серебряные.

В соревнованиях среди девочек чемпионкой мира стала дочь вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, внучка президента Ильхама Алиева Амина Алиева (11 лет, 38 кг).

Среди мальчиков золото завоевали Расул Аскеров (11–12 лет, 36 кг), Гусейн Алиев (13–15 лет, 48 кг), Тогрул Микаилов (взрослые, 65 кг), Эллер Оруджев (взрослые, 75 кг), а серебро – Али Бахышов (11–12 лет, 33 кг) и Акбер Ахмедзаде (13–15 лет, 70 кг).

С этим результатом сборная Азербайджана заняла 3-е место в командном зачете.