Построят новую тренировочную базу ​для азербайджанского волейбольного клуба

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Начнется строительство новой тренировочной базы для азербайджанского волейбольного клуба "Локомотив". Об этом Report сообщил главный менеджер клуба Орхан Гусейнзаде.

По его словам, новая тренировочная база будет располагаться недалеко от станции метро "28 Мая": "Уже предприняты определенные шаги для реализации данного проекта и приглашены специалисты".

Отметим, что в настоящее время "Локомотив" тренируется на учебно-тренировочной базе в поселке Баладжары.