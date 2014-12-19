Бренд Европейских игр "Баку 2015" признан одним из крупных дизайнов этого года

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Новый оригинальный бренд Европейских игр "Баку 2015" признан крупным дизайнерским веб-сайтом мира.

Как сообщает Report, "Design Week" и несколько других известных компаний назвали новый, выпущенный в августе официальный бренд Европейских игр одним из крупных дизайнов 2014 года.

Бренд был подготовлен дизайнерской командой Оперативного комитета Европейских игр "Баку 2015" совместно с расположенным в Лондоне известным агентством "Some One".

Гендиректор по операциям "Баку 2015" Саймон Клег поздравил каждого, кто работал над новым дизайном Европейских игр, который сразу же был признан миром и стал украшением бакинских улиц: "Признание нашего бренда компанией "Design Week" - большой успех. Он создает условия для еще большей популярности Европейских игр в мире. Этот великолепный образ будет украшать спортивные объекты, билеты, униформы и все средства мерчендайзинга Европейских игр. Центральным элементом нового бренда является гранатовое дерево - символ единства в азербайджанском фольклоре. На ветвях дерева, наряду с пиктограммами различных видов спорта, были также объединены исторические и культурные символы страны".

Отметим, что I Европейские игры пройдут в Баку 12-28 июня 2015 года.