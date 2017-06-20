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    Даниил Квят: В Азербайджане уникальная трасса

    Там может проехать только один болид, поэтому гонка превращается в настоящий вызов© Foto: f1report.ru

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Пилот "Toro Rosso" Даниил Квят говорил о гонке в Баку, передает Report.

    “В Азербайджане уникальная трасса – говорит Квят. – У нее отличная конфигурация – узкий сектор, где стены расположены очень близко, и длинная прямая. Там может проехать только один болид, поэтому гонка превращается в настоящий вызов. Там есть сектор, который напоминает Монцу, и сектор, который напоминает Монако.

    Я надеюсь, что в Баку я смогу заработать очки”.

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