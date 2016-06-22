Риккардо: Трасса в Баку была отличной, я получил удовольствие от нее

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Трасса в Баку была отличной, я получил удовольствие от нее".

Как сообщает Report, об этом заявил гонщик команды "Формулы-1" "Red Bull" Даниэль Риккардо, комментируя итоги Гран При Европы в Баку 17-19 мая.

"Я приехал в Баку, о котором ничего не знал, и то, что я увидел, меня удивило", - добавил он.

Гонщик также отметил, что стартовать с первого ряда на новой трассе, где все стараются выложиться по максимуму, было здорово, но проблемы с задними шинами вынудили "команду совершить пит-стоп".

"Сейчас я отдыхаю у себя дома и готовлюсь показать лучший результат на домашней трассе в Австрии", - заключил он.