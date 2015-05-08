​Дан старт 3-му этапу велогонки "Tourd’Azerbaidjan"

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Сегодня дан старт 3-му этапу велогонки "Tour d’Azerbaïdjan-2015" категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI). Как сообщает Report, велосипедисты начнут гонку от здания Исполнительного комитета Габалинского района.

148 велосипедистов из 25 команд, представляющих 24 страны, должны будут преодолеть расстояние в 177,2 км по маршруту Габала-Огуз-Шеки-Огуз-Габала. Третий этап велогонки завершится у здания Исполнительного комитета Габалинского района.

Отметим, что на первом этапе Максим Аверин из Synergy Baku занял третье место, а на второй день член Synergy Baku Матей Мугерли стал вторым.