​Члены сборной Азербайджана по хоккею на траве провели акцию перед зданием федерации

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня тренеры и члены сборной Азербайджана по хоккею на траве провели перед зданием федерации акцию.

Как сообщает Report, в интервью журналистам участники акции объяснили причину подобного шага финансовыми затруднениями.

Они заявили, что не получают зарплату с 1 июля. По словам участников акции, несмотря на обращение в федерацию с жалобой, никаких результатов нет.

С другой стороны, из-за неучастия в третьем этапе Мировой лиги по хоккею, женская сборная была оштрафована. В случае неуплаты штрафа до конца года, все результаты Азербайджана будут аннулированы, а сборные исключат из рейтингового списка.

В заявлении Report руководитель пресс-службы Федерации по хоккею на траве Азербайджана Ягуб Нуриев подтвердил информацию о невыплате зарплаты тренерам и спортсменам. Он заявил, что с указанной даты зарплата членам команды не выдается: "Несмотря на наши ожидания, мы не получили от них информацию. Спортсмены также обратились к руководству федерации. Им обещали ответить. Думаю, что эта проблема разрешима, так как Азербайджан - спортивная страна и забота, оказываемая государством спорту, на высоком уровне".

Официальный представитель федерации также выразил отношение к вопросу касательно штрафов. Он заявил, что 16 000 из 50 000 швейцарских франков уже уплачены: "Нам предстоит уплатить еще 34 000 франков. Естественно, аннулирование результатов и исключение национальных команд из рейтингового списка, повлияет и на нас, так как мы собирали рейтинг по крупицам в течение 15-ти лет".