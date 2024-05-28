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Член сборной: Мы ехали в Будапешт исключительно за лицензией на Олимпийские игры

Член сборной: Мы ехали в Будапешт исключительно за лицензией на Олимпийские игры Основная цель участия в Чемпионате Европы в Будапеште заключалась в том, чтобы получить лицензию на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.
Командные
28 мая 2024 г. 04:41
Член сборной: Мы ехали в Будапешт исключительно за лицензией на Олимпийские игры

Основная цель участия в Чемпионате Европы в Будапеште заключалась в том, чтобы получить лицензию на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам Зейнаб Гумматова, член азербайджанской команды в групповых упражнениях, успешно завершившей выступление на чемпионате Европы по гимнастике в столице Венгрии Будапеште.

"Мы стремились к получению этой лицензии с чемпионата мира прошлого года и очень рады, что смогли ее добиться. Соревнования были психологически сложными для нас, потому что на Олимпиаду оставалась одна квота. Но мы продолжали тренироваться ради этого”, - сказала Гумматова.

Она также поблагодарила всех, кто поддерживал команду, и выразила надежду на успешное выступление на Олимпийских играх.

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