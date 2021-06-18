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Численность иностранных делегаций на Олимпиаде могут сократить до 41 тыс. человек

Численность иностранных делегаций на Олимпиаде могут сократить до 41 тыс. человек Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио намерен сократить общую численность иностранных делегаций, которые прибудут на соревнования из-за рубежа, до 41 тыс. человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Командные
18 июня 2021 г. 09:30
Численность иностранных делегаций на Олимпиаде могут сократить до 41 тыс. человек

Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио намерен сократить общую численность иностранных делегаций, которые прибудут на соревнования из-за рубежа, до 41 тыс. человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в мае их прогнозируемая максимальная численность составляла 59 тыс. человек. При этом до переноса токийской Олимпиады организаторы рассчитывали, что в Японию в составе делегаций прибудут около 141 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

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