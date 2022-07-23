О нас

Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по сабле заняла шестое место

Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по сабле заняла шестое место В столице Египта Каире завершился чемпионат мира по фехтованию.
Командные
23 июля 2022 г. 16:30
Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по сабле заняла шестое место

В столице Египта Каире завершился чемпионат мира по фехтованию.

Как сообщает Report, в последний день соревнований сборная Азербайджана в лице Анны Башты, Севиль Буньятовой, Сабины Керимовой и Валерии Большаковой встретилась с командой Франции за путевку в полуфинал.

Сборная Азербайджана, проигравшая сопернику со счетом 25:45, встретилась с командой США в борьбе за 5-8-е места. Несмотря на то, что сборная обыграла соперника со счетом 45:37, в следующей встрече с Германией потерпела неудачу (41:45) и стала шестой в общем рейтинге.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Sablya üzrə Azərbaycan millisi 6-cı yeri tutub

Экслюзивные новости

Инам Керимов: Фермеры, производящие зерно, будут получать субсидии на урожай
Инам Керимов: Фермеры, производящие зерно, будут получать субсидии на урожай
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi