Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по сабле заняла шестое место

В столице Египта Каире завершился чемпионат мира по фехтованию.

В столице Египта Каире завершился чемпионат мира по фехтованию.

Как сообщает Report, в последний день соревнований сборная Азербайджана в лице Анны Башты, Севиль Буньятовой, Сабины Керимовой и Валерии Большаковой встретилась с командой Франции за путевку в полуфинал.

Сборная Азербайджана, проигравшая сопернику со счетом 25:45, встретилась с командой США в борьбе за 5-8-е места. Несмотря на то, что сборная обыграла соперника со счетом 45:37, в следующей встрече с Германией потерпела неудачу (41:45) и стала шестой в общем рейтинге.