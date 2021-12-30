Чемпионат мира по хоккею официально отменен

Чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет в Канаде досрочно прекращен из-за коронавируса.

Чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет в Канаде досрочно прекращен из-за коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

"Следуя рекомендации Медицинской группы турнира по COVID-19 и Медицинского комитета ИИХФ, Совет ИИХФ решил, что из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма "омикрон" чемпионат мира среди молодежи-2022 года будет отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников", - говорится в заявлении организации.

Решение было принято после положительного теста у игрока сборной России. Игра являлась третьей, отмененной из-за положительных случаев, после матчей Швейцария - США и Финляндия – Чехия.