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Чемпионат мира по хоккею официально отменен

Чемпионат мира по хоккею официально отменен Чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет в Канаде досрочно прекращен из-за коронавируса.
Командные
30 декабря 2021 г. 01:46
Чемпионат мира по хоккею официально отменен

Чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет в Канаде досрочно прекращен из-за коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

"Следуя рекомендации Медицинской группы турнира по COVID-19 и Медицинского комитета ИИХФ, Совет ИИХФ решил, что из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма "омикрон" чемпионат мира среди молодежи-2022 года будет отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников", - говорится в заявлении организации.

Решение было принято после положительного теста у игрока сборной России. Игра являлась третьей, отмененной из-за положительных случаев, после матчей Швейцария - США и Финляндия – Чехия.

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