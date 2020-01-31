​Чемпионат мира по футзалу: Хорватия победила Словакию

Завершился II тур элитного раунда чемпионата мира по футзалу в хорватском городе Осиек.

Как передает Report, в группе C, где выступает и сборная Азербайджана, между собой сыграли Хорватия и Словакия.

Встреча завершилась победой хозяев поля – 3:2. Реализовав пенальти в концовке, хорваты занесли себе в копилку очередные три очка.

Таким образом после двух туров Хорватия набрала шесть очков. У сборных Азербайджана и России по три очка. Словакия пока не набрала ни одного очка. Если в последнем туре Азербайджан одолеет словаков, а Россия не сможет победить Хорватию, то наша сборная выйдет в плей-офф со второго места в группе.