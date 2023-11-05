Чемпионат мира по човгану: Сборная Азербайджана обыграла Турцию

В Конном центре "Бина" в Баку дан старт чемпионату мира по човгану, который приурочен к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Конном центре "Бина" в Баку дан старт чемпионату мира по човгану, который приурочен к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report , в первый день турнира, организованного Федерацией конного спорта Азербайджана, было проведено три игры.

В матче открытия чемпионата встретились сборные Азербайджана и Турции. Противостояние завершилось победой азербайджанской сборной со счетом 7:1. В остальных играх дня Марокко обыграло Казахстан со счетом 3:1, а Узбекистан оказался сильнее Польши - 4:3.

Еще три матча состоятся 6 ноября. Азербайджан встретится с Казахстаном, Марокко - с Польшей, а Узбекистан сыграет с Турцией.

Чемпионат мира завершится матчем за 3-е место и финалом 8 ноября.