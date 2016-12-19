Чемпионат мира по бобслею-2017 пройдет в немецком Кенигзее

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года, который изначально должен был пройти в Сочи, состоится в немецком Кенигзее.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

IBSF 13 декабря объявила о переносе чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону из Сочи в другое место.

Мировое первенство в Кенигзее пройдет с 13 по 26 февраля 2017 года.