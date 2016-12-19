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    Чемпионат мира по бобслею-2017 пройдет в немецком Кенигзее

    Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года, который изначально должен был пройти в Сочи, состоится в немецком Кенигзее

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года, который изначально должен был пройти в Сочи, состоится в немецком Кенигзее.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

    IBSF 13 декабря объявила о переносе чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону из Сочи в другое место.

    Мировое первенство в Кенигзее пройдет с 13 по 26 февраля 2017 года.

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