Кубок мира: Определился соперник азербайджанской команды в полуфинале

Определился соперник азербайджанской команды "Land of Fire" в полуфинале 37-го Кубка мира по снежному поло в Санкт-Морице, Швейцария.

Определился соперник азербайджанской команды "Land of Fire" в полуфинале 37-го Кубка мира по снежному поло в Санкт-Морице(Швейцария).

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию конного спорта Азербайджана (ARAF), в борьбе за путевку в финал подопечные Эльчина Джамаллы встретятся со швейцарским клубом Badrutt's Pelas.

Во втором полуфинальном матче встретятся "Clinique La Prairie" и "Casablanca".

Отметим, что полуфинальные матчи пройдут сегодня. Матч клуба "Land of Fire" начнется в 17:30 по бакинскому времени.