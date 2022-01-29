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Кубок мира: Определился соперник азербайджанской команды в полуфинале

Кубок мира: Определился соперник азербайджанской команды в полуфинале Определился соперник азербайджанской команды "Land of Fire" в полуфинале 37-го Кубка мира по снежному поло в Санкт-Морице, Швейцария.
Командные
29 января 2022 г. 11:42
Кубок мира: Определился соперник азербайджанской команды в полуфинале

Определился соперник азербайджанской команды "Land of Fire" в полуфинале 37-го Кубка мира по снежному поло в Санкт-Морице(Швейцария).

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию конного спорта Азербайджана (ARAF), в борьбе за путевку в финал подопечные Эльчина Джамаллы встретятся со швейцарским клубом Badrutt's Pelas.

Во втором полуфинальном матче встретятся "Clinique La Prairie" и "Casablanca".

Отметим, что полуфинальные матчи пройдут сегодня. Матч клуба "Land of Fire" начнется в 17:30 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Kuboku: Azərbaycan komandasının yarımfinaldakı rəqibi bəlli olub

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