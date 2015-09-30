Чемпионат мира "Формулы-1" в 2016 году стартует на две недели раньше запланированного

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона-2016 Гран-при Австралии пройдет на две недели раньше изначально запланированной даты.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится на официальном сайте австралийского этапа.

В предварительной версии календаря гонка Гран-при Австралии должна была пройти 3 апреля. В новой версии гонка состоится 20 марта.

Австралийский этап "Формулы-1" проходит в Мельбурне на трассе "Альберт Парк". Победителем гонки в нынешнем году стал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон.