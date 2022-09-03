Чемпионат мира 2023 года по стрельбе перенесли из России в Азербайджан

Исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) принял решение перенести чемпионат мира по стрельбе 2023 года в Азербайджан.

Исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) принял решение перенести чемпионат мира по стрельбе 2023 года в Азербайджан.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба ISSF.

Соревнования должны были пройти в России. Турнир планируется провести с 14 по 31 августа 2023 года.

30 июня 2021 года ISSF приняла решение о переносе всех турниров, которые должны были пройти в России, с 2022 на 2023 год. Это решение было принято на фоне вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года. Суд наложил двухгодичный запрет на выступление российских спортсменов под флагом своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх, Россия лишилась права претендовать на проведение крупнейших спортивных соревнований.

7 марта 2022 года исполком ISSF отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах до дальнейшего уведомления из-за ситуации в Украине. РФ также потеряла право проведения чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе в августе и сентябре 2022 года.