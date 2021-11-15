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Чемпионат Европы: Сборные Азербайджана встретятся с Венгрией и Германией

Чемпионат Европы: Сборные Азербайджана встретятся с Венгрией и Германией В Чатеже (Словения) продолжается командный чемпионат Европы по шахматам с участием Азербайджана.
Командные
15 ноября 2021 г. 05:40
Чемпионат Европы: Сборные Азербайджана встретятся с Венгрией и Германией

В Чатеже (Словения) продолжается командный чемпионат Европы по шахматам с участием Азербайджана.

Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана, победившая в первых трех турах, встретится с Венгрией. На данный момент обе команды занимают первые два места, имея в активе по 6 очков.

Женская сборная встретится с Германией. Сборные с 4 очками располагаются с 5 по 12 места.

Отметим, что в третьем туре мужская команда Азербайджана обыграла Германию со счетом 2,5:1,5, а женская уступила Грузии - 1:3.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan komandaları Macarıstan və Almaniya ilə görüşəcək

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