Чемпионат Европы: Сборные Азербайджана победили Сербию и Швецию

В Чатеже (Словения) состоялся второй тур чемпионата Европы по шахматам.

В Чатеже (Словения) состоялся второй тур чемпионата Европы по шахматам.

Как передает Report, соревнование проходит по швейцарской системе в девять туров.

Сборная Азербайджана имеет второй средний рейтинг и представлена сильнейшим составом, куда вошли Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов и Ниджат Абасов.

После победы над Италией в стартовом туре во второй игровой день была обыграна Сербия cо счетом 3:0.

В турнире среди женских команд играет 31 коллектив. Наша сборная, в которую вошли Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева и Говхар Бейдуллаева, имеет пятый стартовый номер.

Обыграв в начале турнира Турцию, во втором туре сборная Азербайджана победила Швецию со счетом 3:0.