Чемпионат Европы по поло пройдет в 2020 году в Азербайджане

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В 2020 году в Азербайджане пройдет чемпионат Европы по поло.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил генсек Федерации конного спорта Азербайджана Бахруз Набиев.

По его словам, на заседании Федерации конного спорта Азербайджана принято решение касательно проведения континентального соревнования в Азербайджане.

Б.Набиев заявил, что на данный момент сборная Азербайджана по поло находится на учебно-тренировочном сборе в Аргентине: "У нас есть состоящая из игроков човкан национальная команда по поло. Соревнования по национальной игре човкан позволяют отобрать в команду по поло новых игроков. На данный момент наша сборная по поло проходит учебно-тренировочный сбор в Аргентине. После этих соревнований будут отобраны некоторые игроки и сформирован второй состав команды".

По словам генсека, в 2018 году сборная по поло примет участие на чемпионате Европы в итальянском городе Сиена.