О нас

Чемпионат Европы по гандболу пройдет в Баку

Чемпионат Европы по гандболу пройдет в Баку Чемпионат Европы по гандболу среди девушек 2023 года пройдет в Баку.
Командные
24 сентября 2022 г. 21:41
Чемпионат Европы по гандболу пройдет в Баку

Чемпионат Европы по гандболу среди девушек 2023 года пройдет в Баку.

Как передает Report, решение по этому поводу было принято на заседании исполкома Европейской федерации гандбола (ЕГФ) в Люксембурге.

Первенство континента будет организовано среди девушек 2005 года рождения.

В Люксембурге также проходят XVI конференция и XV конгресс ЕГФ, где страну представляет вице-президент Федерации гандбола Азербайджана (АГФ) Орхан Аббасов.

На трехдневном мероприятии обсуждаются текущая ситуация в европейском женском гандболе, увеличение числа участвующих федераций, перспективы развития пляжного гандбола и другие вопросы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоHəndbol üzrə Avropa çempionatı Bakıda keçiriləcək

Другие новости из категории

Стадион ABU Arena в ближайшие дни будет переименован
Стадион ABU Arena в ближайшие дни будет переименован
16 сентября 2022 г. 11:41
Мужская сборная Италии в четвертый раз выиграла чемпионат мира по волейболу
Мужская сборная Италии в четвертый раз выиграла чемпионат мира по волейболу
12 сентября 2022 г. 02:55
ЕВРО-2023: Азербайджанские волейболистки обеспечили путевку в финальный этап
ЕВРО-2023: Азербайджанские волейболистки обеспечили путевку в финальный этап
11 сентября 2022 г. 00:15
Определились все полуфиналисты чемпионата мира по волейболу
Определились все полуфиналисты чемпионата мира по волейболу
9 сентября 2022 г. 03:18
Чемпионат мира: Определился соперник Италии по полуфиналу
Чемпионат мира: Определился соперник Италии по полуфиналу
8 сентября 2022 г. 02:09
Стадион ABU Arena будет переименован
Стадион ABU Arena будет переименован
6 сентября 2022 г. 12:23
ФИБА отклонила протест сборной Турции на результат матча с Грузией
ФИБА отклонила протест сборной Турции на результат матча с Грузией
6 сентября 2022 г. 05:38
Баскетболист сборной Турции подвергся нападению в Грузии
Баскетболист сборной Турции подвергся нападению в Грузии
5 сентября 2022 г. 19:23
Чемпионат мира 2023 года по стрельбе перенесли из России в Азербайджан
Чемпионат мира 2023 года по стрельбе перенесли из России в Азербайджан
3 сентября 2022 г. 23:17
ЕВРО-2023: Азербайджанские волейболистки потерпели первое поражение
ЕВРО-2023: Азербайджанские волейболистки потерпели первое поражение
3 сентября 2022 г. 21:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi