Чемпионат Европы по гандболу пройдет в Баку

Чемпионат Европы по гандболу среди девушек 2023 года пройдет в Баку.

Чемпионат Европы по гандболу среди девушек 2023 года пройдет в Баку.

Как передает Report, решение по этому поводу было принято на заседании исполкома Европейской федерации гандбола (ЕГФ) в Люксембурге.

Первенство континента будет организовано среди девушек 2005 года рождения.

В Люксембурге также проходят XVI конференция и XV конгресс ЕГФ, где страну представляет вице-президент Федерации гандбола Азербайджана (АГФ) Орхан Аббасов.

На трехдневном мероприятии обсуждаются текущая ситуация в европейском женском гандболе, увеличение числа участвующих федераций, перспективы развития пляжного гандбола и другие вопросы.