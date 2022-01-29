Чемпионат Европы: Азербайджан не смог выйти в плей-офф

Сборная Азербайджана по футзалу провела свой последний матч на групповом этапе чемпионата Европы в Нидерландах.

Сборная Азербайджана по футзалу провела свой последний матч на групповом этапе чемпионата Европы в Нидерландах.

Как сообщает Report, команда под руководством Хосе Алесио да Силвы выиграла со счетом 4:2 у Боснии и Герцеговины в третьем туре группы D.

Отметим, что сборная Азербайджана могла выйти из группы в случае поражения Испании в параллельном матче и крупной победы над боснийцами. Однако испанцы крупно выиграли (8:0) и вышли с первого места, а Грузия ранее оформила себе путевку в плей-офф.

Таким образом, азербайджанская команда завершила выступление на ЕВРО.